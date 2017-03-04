إعادة الأمن والاستقرار إلى ثمان من قرى وبلدات ريف حلب

أعلن مصدر عسكري أن وحدات الجيش العربي السوري أعادت الأمن والاستقرار إلى ثمان من قرى وبلدات ريف حلب الشمالي الشرقي بعد أن كبدت إرهابيي تنظيم “داعش” خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.



وأفاد المصدر بأن وحدات من الجيش نفذت عمليات على تحصينات وتجمعات إرهابيي تنظيم “داعش” وسعت خلالها من نطاق سيطرتها في ريف حلب الشمالي الشرقي حيث أعادت الأمن والاستقرار إلى قرى بلدات أبو جرين منبج وتل ماعز والروضة ورسم الكبار وعلفا وتل الزعرايا وأم الطلاطل وأم العمد بعد تدمير تحصينات التنظيم التكفيري فيها.



وبين المصدر أنه تم خلال العمليات تدمير 10 دبابات مفخخة والقضاء على عدد من الإرهابيين التكفيريين.



ولفت المصدر إلى أن وحدات الهندسة تعمل على تمشيط المناطق التي تمت السيطرة عليها لتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها إرهابيو “داعش” قبل مقتل عدد منهم وفرار الآخرين.



وكانت وحدات من الجيش أعادت الأمن والاستقرار في شهر شباط الماضي إلى 50 قرية وبلدة ومزرعة وسيطرت على عدد من التلال الاستراتيجية بريف حلب الشرقي والشمالي الشرقي.



- كما دمرت وحدات من الجيش بتغطية من سلاح الجو تجمعات ومقرات وآليات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية التابعة له في ريفي إدلب وحماة.



ونفذ الطيران الحربي السوري خلال الساعات الماضية غارات جوية على تجمعات وتحركات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في ريف إدلب الجنوبي أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين على الأقل وتدمير 3 آليات إحداها مزودة برشاش ثقيل في قريتي ترملا وحسانة بريف إدلب الجنوبي.



ودمرت وحدة من الجيش آلية محملة بالذخيرة في عملية نوعية على تحرك لإرهابيي “جبهة النصرة” في محيط قرية ترملا بالتزامن مع مقتل عدد من الإرهابيين خلال عمليات مكثفة على مقراتهم في سنجار بالريف الجنوبي.



وفي ريف حماة الشمالي نفذت وحدات من الجيش عمليات نوعية على تجمعات ومقرات للتنظيمات الإرهابية في بلدة اللطامنة وأوقعت خلالها 4 قتلى في صفوفهم من بينهم أحد المتزعمين المدعو عبد القادر الجدي.



وتأكد مقتل الإرهابي عمار ديوب أحد متزعمي الإرهابيين وذلك في عملية دقيقة لوحدة من الجيش ضد أحد مقراتهم في قرية سكيك المتاخمة للحدود الإدارية مع محافظة إدلب.



ودمرت وحدات من الجيش آلية ومرابض هاون للإرهابيين في بلدة كفرزيتا في بلدة طيبة الإمام بالريف الشمالي كان يستخدمها الإرهابيون في الاعتداء على النقاط العسكرية والمدنيين في القرى المجاورة.



واستشهد أمس 3 أطفال وأصيب ثلاثة آخرون جراء قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية على بلدة الصفصافية بمنطقة محردة الواقعة شمال مدينة حماة بنحو 25 كم.

سانا