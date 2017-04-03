إعادة الأمن والاستقرار إلى بلدة معردس بريف حماة بعد القضاء على العشرات من إرهابيي “جبهة النصرة”

أعلن مصدر عسكري إعادة الأمن والاستقرار إلى بلدة معردس بريف حماة الشمالي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات التابعة له فيها.



وذكر المصدر أن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة بدأت فجر اليوم عملية عسكرية دقيقة ضد بؤر إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية التي تسللت في وقت سابق إلى بلدة معردس شمال مدينة حماة بنحو 15 كم.



ولفت المصدر إلى أن العملية انتهت “بإعادة الأمن والاستقرار إلى البلدة بعد القضاء على عشرات الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وعتادهم”.



ولفت المصدر إلى أن وحدات الجيش “تواصل عملياتها العسكرية على فلول التنظيم التكفيري والمجموعات التابعة له في محيط البلدة بينما تعمل وحدات الهندسة على تمشيط البلدة لتفكيك المفخخات والألغام التي زرعها الإرهابيون قبل مقتل معظمهم وفرار من تبقى منهم”.



وأعاد الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة يوم الجمعة الماضي الأمن والاستقرار إلى قرى شليوط وحجامة وزور المسالق وتصليبة أم حسان وخطاب والشير والمجدل وسوبين وزور جديد وفرض سيطرته على تلة بيجو ورحبة خطاب وعدد من المناطق الحاكمة بالريف الشمالي بعد القضاء على أكثر من 500 إرهابي وتدمير 43 آلية ومستودع ذخيرة.



وتنفذ وحدات الجيش منذ الـ 23 من الشهر الماضي عمليات عسكرية واسعة لاستعادة القرى والبلدات التي تسلل إليها إرهابيو تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية التابعة له بريف حماة الشمالي.



- كما سقط أكثر من 20 إرهابيا من تنظيم جبهة النصرة المدعوم من كيان العدو الإسرائيلي والمجموعات المنضوية تحت زعامته في عمليات لوحدات من الجيش والقوات المسلحة على تجمعاتهم وتحصيناتهم في مدينة درعا وريفها.



ففي منطقة درعا البلد أفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش نفذت عمليات ورمايات نارية على مقرات وتحركات إرهابيي جبهة النصرة دمرت خلالها مقر قيادة بمن فيه من إرهابيين شرق الجمرك القديم وتحصينات ودشم رشاشات شمال شرق سجن الكرك وحي طريق السد إضافة إلى القضاء على أكثر من 20 إرهابياً .



ولفت المصدر إلى أن رمايات دقيقة لوحدة من الجيش على محور تحرك آليات لإرهابيي التنظيم التكفيري شرق بلدة إبطع وشمال بلدة النعيمة الواقعتين شمال وشرق مدينة درعا على التوالي أسفرت عن تدمير 3 عربات مزودة برشاشات والقضاء على عدد من الإرهابيين.



ودمرت وحدات من الجيش أمس مقر قيادة لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة وأوقعت من فيه من ارهابيين بين قتيل ومصاب شمال بلدة النعيمة نحو 4 كم إلى الشرق من مدينة درعا في حين دمرت دبابة ورشاشين ثقيلين في بلدة الطيحة والمزارع شرق بلدة ابطع.

سانا