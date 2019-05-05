إعادة إنتاج “الدببة القطبية” في سورية

تم استعادة إنتاج ثلاجات تحت العلامة التجارية “الدببة القطبية” في محافظة حلب في سوريا، وذلك بعد أن كانت معامل حلب تزود الدولة بأكملها بالآلات، لكن بعد بدء الحرب أغلقت أبوابها.



وقال مدير قسم تجميع الثلاجات محمد عبد الرحيم للصحفيين: “خلال العمليات القتالية، دمرت الورشة بالكامل. لذلك عندما أصبحت المدينة هادئة مرة أخرى، كان علينا شراء معدات جديدة. نحن الآن نجمّع ما يعادل 20 ثلاجة في اليوم”، وفقا لقناة “زفيزدا”.



ووفقًا للعمال، تم تسمية الثلاجات ب “الدب القطبي” لقوتها وموثوقيتها. الآن تقوم الشركة بتعيين موظفين جدد.



سبوتنيك