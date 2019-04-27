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إعادة إنارة أحياء تدمر والشارع الرئيسي بالمنطقة الأثرية

باشرت الورشات الفنية إعادة إنارة شوارع وأحياء مدينة تدمر، والشارع الرئيسي بالمنطقة الأثرية من المدينة بعد الخراب الذي حل بها على أيدي إرهابيي "داعش" قبل تطهيرها منهم.


وقال رئيس مجلس مدينة تدمر المهندس هانس دعاس، إن كلفة هذا المشروع الذي يتم من خلاله استخدام أجهزة الليد والصوديوم في الإنارة، تبلغ 70 مليون ليرة سورية (حوالي 140 ألف دولار) وأن المشروع سيسمح للسياح بزيارة المواقع التاريخية ليلا.


وبيّن دعاس، أن مدة تنفيذ المشروع ستصل إلى أربعة أشهر وذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة لتأمين الخدمات اللازمة لعودة المزيد من الأهالي إلى مدينة تدمر والاستقرار فيها.


واستعاد الجيش السوري تدمر، وطهرها من الإرهابيين بالكامل مطلع مارس 2017 بدعم من القوات الجوية الروسية.

 


المصدر: "سانا"