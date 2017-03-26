إعادة إقلاع معمل سكر حمص بعد توقف دام عشرة أشهر
أكد مدير شركة سكر حمص إعادة إقلاع معمل السكر في الشركة بعد توقف دام نحو 10 أشهر لتكرير 25 ألف طن من السكر الأحمر الخامي المستورد.
وقال مدير الشركة المهندس عبدو المحمود إن “توقف المعمل ناجم عن عدم توفر مادة السكر الأحمر الخام وهي المادة الأولية اللازمة لتشغيل المعمل وتصنيع السكر الأبيض” مبينا أن السكر الأحمر يرد إلى المعمل على دفعات ويتم تصنيعه مباشرة على مدار الساعة دون توقف.
وتوقع المحمود إنتاج نحو 23 ألف طن من السكر الأبيض وما يقارب ألف طن من الميلاس التي تستخدم في معمل الكحول موضحا أن الدورة التصنيعية ستستمر نحو أربعة أاشهر.
وكان معمل الخميرة في الشركة أقلع بداية الشهر الجاري بطاقة إنتاجية تقدر بـ 24 طنا يوميا علما أن شركة سكر حمص تضم أربعة معامل السكر- الخميرة- الكحول – الزيت.
سانا
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