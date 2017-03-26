إعادة إقلاع معمل سكر حمص بعد توقف دام عشرة أشهر‏

أكد مدير شركة سكر حمص إعادة إقلاع معمل السكر في الشركة بعد توقف ‏دام نحو 10 أشهر لتكرير 25 ألف طن من السكر الأحمر الخامي المستورد. ‏

‏وقال مدير الشركة المهندس عبدو المحمود إن “توقف المعمل ناجم ‏عن عدم توفر مادة السكر الأحمر الخام وهي المادة الأولية اللازمة لتشغيل المعمل وتصنيع ‏السكر الأبيض” مبينا أن السكر الأحمر يرد إلى المعمل على دفعات ويتم تصنيعه مباشرة ‏على مدار الساعة دون توقف.‏

‏وتوقع المحمود إنتاج نحو 23 ألف طن من السكر الأبيض وما يقارب ألف طن ‏من الميلاس التي تستخدم في معمل الكحول موضحا أن الدورة التصنيعية ستستمر نحو أربعة أاشهر.‏

وكان معمل الخميرة في الشركة أقلع بداية الشهر الجاري بطاقة إنتاجية تقدر بـ 24 ‏طنا يوميا علما أن شركة سكر حمص تضم أربعة معامل السكر- الخميرة- الكحول – ‏الزيت.

سانا