إطلاق “معرض الكتاب العربي” في المركز الثقافي العربي باللاذقية

أطلقت مديرية الثقافة في اللاذقية بالتعاون مع مكتبة “مجد” معرض الكتاب العربي، وذلك في بهو الطابق الأرضي في المركز الثقافي العربي باللاذقية.



وقال مدير مكتبة “مجد” حسان يونس “أطلقنا هذا المعرض بالتعاون مع مديرية الثقافة باللاذقية ودار “التكوين” ويستمر لمدة أسبوعين”.



وعن الهدف من المعرض قال حسان يونس “المعرض محاولة لتقريب الكتاب من يد القارئ، يقدم الكتاب بحسم معقول بحيث تتوفر إمكانية شرائه بحسم 20%”.



وعن نوعية الكتب قال يونس “الكتب متنوعة بين كتب أطفال ويافعين وكبار، تشمل كتب الكبار كافة أجناس الكتاب الفلسفة، الآداب، والفنون – التنمية البشرية، حيث أصبح موضوع التنمية مطلوب ومطروق، إنه معرض شامل لكافة أنواع الكتب”.



وعن وضع الكتاب، قال مدير مكتبة مجد “أقول دائما وضع الكتاب ليس جيداً وطلب الكتاب محدود، ولكن ليس أسوأ مما كان، مضيفاً “متوسط أعمار الحضور تحت سن الـ 25 هذا يدل على أن هذا الجيل يقرأ ومهتم بالقراءة”.



وأضاف يونس “يختلف هذا الجيل عن الأجيال السابقة، هذا الجيل يعرف ما يريد، ومساحة الوهم التي عاشتها الأجيال السابقة تضيق عند هذا الجيل، إنه جيل يملك تطلعات أكبر يخطي خطوته بثبات”.



وعن معارض الكتب في مدينة اللاذقية قال يونس “المدينة كان يقام فيها 6 معارض في العام، كل عام معرضين في جامعة تشرين، لكن للأسف أوقفت الجامعة المعارض منذ 4 أعوام، وأقامت معرض واحد لبيع الحمضيات، الآن نحن نحاول إعادة المعارض إلى المدينة قدر الإمكان”.



وقالت نوال إحدى زائرات المعرض “إن المعرض فرصة للاطلاع على الكتب حيث يوجد أنواع مختلفة، قصص، روايات، وكتب تاريخ وفلسفة، كما أن الحسم مقبول نوعاً ما”.



يذكر أن معرض الكتاب العربي يقام في المركز الثقافي العربي في اللاذقية، ويستمر حتى 8 -8- 2019.



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