إطلاق وحدة إنتاجية متكاملة للألبسة الجاهزة

أكد المدير العام للشركة العامة لصناعة الألبسة الجاهزة (وسيم) هيثم زاهر أن وزارة الصناعة تضع في مقدمة أولوياتها توسيع قاعدة المنتج الصناعي والاهتمام بتطوير وتوفيره بصورة متتالية خلال المرحلة في الأسواق لتلبية حاجتها من جهة, وتأمين حاجة الجهات العامة من جهة أخرى وذلك من كل أنواع السلع.. وهذا الأمر لا ينطبق على شركة (وسيم) فحسب, بل على مستوى المؤسسات والشركات الصناعية الأخرى, وذلك ضمن إطار منظومة عمل متكاملة تحقق الغاية المنشودة في تأمين متطلبات السوق في ظل حصار اقتصادي وعقوبات هي الأشد والأكثر ظلماً في عالم العقوبات..



وأضاف زاهر: إن افتتاح فروع جديدة للشركة في المحافظات يأتي ضمن هذا الإطار والبداية, على مستوى الشركة كانت في دمشق وافتتاح خط إنتاج متكامل تابع للشركة في منطقة القابون في مركز التدريب المهني, والثاني في حمص أيضاً في مركز التدريب المهني في حمص, واليوم افتتاح وحدة انتاجية متكاملة في منطقة الدريكيش في طرطوس في معمل الحرير وذلك للأسباب نفسها المذكورة سابقاً, إضافة لتأمين فرص عمل لأبناء الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري حصراً.



وأوضح زاهر أن الوحدة الإنتاجية تضم أكثر من 60 آلة خياطة هي في الأساس موجودة بالشركة لكن نسقت خلال السنوات السابقة وأعيد تأهيلها من جديد بخبرات محلية وكوادر الشركة وبتكاليف بسيطة جداً موفرين مئات الملايين من الليرات في حال استوردت أو تم شراؤها من السوق المحلية, محققين بذلك أهدافاً عدة دفعة واحدة في مقدمتها: زيادة الطاقات الإنتاجية للشركة بما يعادل 25 % سواء على المستوى اليومي أم السنوي, وتحقيق الريعية الإنتاجية والربحية للشركة, من خلال زيادة كميات الإنتاج والمبيعات, والأهم الحالة الاجتماعية واستقرارها لأسر الشهداء وجرى الجيش من خلال توفير جبهات عمل مستمرة لهم, إضافة لتأمين حاجة الجهات العامة من الكساء العمالي وفق المواصفات والجودة المطلوبين.



وأشار زاهر إلى أنه اليوم وزارة الصناعة ستطلق صافرة البداية للوحدة الإنتاجية والعمل بشكل فعلي بعد أن تم الانتهاء من كل التجهيزات المطلوبة وتأمين العمالة اللازمة لتحقيق انطلاقتها.

المصدر : تشرين