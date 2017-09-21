إطلاق ناجح لصاروخ باليستي برأس متشظ عبر الأراضي الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن نجاح اختبار اطلاق صاروخ باليستي ذي رأس حربي متشظ عبر كامل الأراضي الروسية ووصوله إلى شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها نقله موقع روسيا اليوم إن “الصاروخ يارس ار اس 24 انطلق من منصة متحركة في مطار بليسيتسك بمقاطعة أرخانغلسك شمال الجزء الأوروبي من أراضي روسيا حيث وصلت أجزاء رأس الصاروخ المتشظي في الوقت المحدد إلى النقطة المحددة في ميدان رماية كورو بشبه جزيرة كامتشاتكا”.