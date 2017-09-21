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إطلاق ناجح لصاروخ باليستي برأس متشظ عبر الأراضي الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن نجاح اختبار اطلاق صاروخ باليستي ذي رأس حربي متشظ عبر كامل الأراضي الروسية ووصوله إلى شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد.إطلاق ناجح لصاروخ باليستي برأس متشظ عبر الأراضي الروسية

وقالت الوزارة في بيان لها نقله موقع روسيا اليوم إن “الصاروخ يارس ار اس 24 انطلق من منصة متحركة في مطار بليسيتسك بمقاطعة أرخانغلسك شمال الجزء الأوروبي من أراضي روسيا حيث وصلت أجزاء رأس الصاروخ المتشظي في الوقت المحدد إلى النقطة المحددة في ميدان رماية كورو بشبه جزيرة كامتشاتكا”.

وذكرت الوزارة أن عملية اختبار الصاروخ ذي الوقود الصلب حققت جميع الأهداف المطروحة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ثاني عملية لإطلاق صاروخ يارس وهو نسخة مطورة بشكل جذري لصاروخ توبول الباليستي في غضون تسعة أيام حيث جرت في الثاني عشر من الشهر الجاري تجربة مماثلة إلا أن إطلاق الصاروخ تم من بئر تحت الأرض.

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