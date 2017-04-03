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إطلاق مشروع لإعادة تأهيل عدد من المراكز الصحية في ريف الحسكة

باشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في محافظة الحسكة اليوم تنفيذ مشروع إعادة تأهيل عدد من المراكز الصحية التابعة لمديرية الصحة في ريف المحافظة.

وبين مدير المشروع المهندس عزيز عزي أن فعاليات المشروع تستمر 3 أشهر ويجري خلالها إعادة تأهيل أبنية 4 مراكز صحية في مناطق الشدادي والهول وتل براك والخمائل وتشمل ترميم وصيانة وتأهيل البناء وإصلاح شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها.

بدوره أشار مدير الصحة الدكتور محمد رشاد خلف إلى أن المراكز التي يجري إعادة تأهيلها كانت خارج الخدمة منذ عدة سنوات نتيجة الاعتداءات الإرهابية وأن المشروع سيسهم بتوفير الخدمات الصحية لعدد كبير من المواطنين ومنها تأمين اللقاح أثناء حملات التلقيح التي تنفذها وزارة الصحة وتوفير اللقاحات الدورية الروتينية إلى جانب تفعيل برامج الصحة الإنجابية ورعاية الحوامل وغيرها من الخدمات الصحية الضرورية.

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدأ الشهر الماضي تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل مشفى الأطفال بمدينة الحسكة بالتعاون مع مديرية صحة المحافظة.

سانا

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