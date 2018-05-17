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إطلاق صفارات الإنذار في هضبة الجولان المحتلة

أعلن متحدث باسم جيش كيان الأحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس عن إطلاق صفارات الإنذار في عدد من بلدات مرتفعات الجولان السورية المحتلة. 

ولم ترد حتى الآن أي تقارير حول سقوط قذائف أو صواريخ على المنطقة. 

وفي 9 مايو أعلن جيش الكيان الإسرائيلي أن مواقع أقامتها إسرائيل في الهضبة المحتلة تعرضت لهجوم نفذه "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني بواسطة 20 صاروخا أطلقت من داخل الأراضي السورية.


وردت القوات الإسرائيلي على هذا الهجوم بغارات واسعة على ما وصفته بالمواقع الإيرانية في سوريا، قائلة إنها أسفرت عن تدمير كل البنية التحتية العسكرية لغيران في سوريا.


المصدر: وسائل إعلام الكيان

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