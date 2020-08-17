إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات

أفادت وسائل إعلامية بإطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات، في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّه استهدف بقصف جوي وبري مواقع لحركة حماس في القطاع.



وبحسب بيان لجيش الاحتلال فإن السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة والمستوطنات شهد مساء أمس مواجهات تخلّلها إقدام مجموعة من حوالي عشرة أشخاص على حرق إطارات وإلقاء عبوات ناسفة وقنابل يدوية على السياج.



وأضاف الاحتلال في بيانه أنّه ردّاً على ذلك، استهدفت طائراته الحربية مواقع لحماس في قطاع غزة.



ومنذ الأسبوع الماضي يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات ليلية على قطاع غزة، بحجة استهداف مواقع لحركة حماس التي تسيطر على القطاع.