الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الدولار دون 850 ليرة في إغلاق «السوداء»أمس
فصائل الاحتلال التركي تسرق آثار منطقة النبي حوري في عفرين
اليونسيف تعرب عن الصدمة والحزن جراء قصف تركي أودى بحياة 8 أطفال سوريين
شرطة الإمارات تستجيب لطلب الداخلية السورية تسليمها «مموِلاً للإرهاب»
الدفاع الروسية تعلن عن إصابة جنود لها شمالي سورية
عين عيسى وتل تمر بين التصعيد والتهدئة
الجيش ينتشر في عامودا ويستكمل انتشاره في صوامع العالية
الجيش يدمي دواعش البادية
قصف متبادل بين القوات التركية والجيش السوري في ريف عين عيسى
"إسرائيل" تجاهر بدعمها اللامحدود للتنظيمات الإرهابية في سورية
عودة 480 ألف لاجئ سوري وألمانيا تقرر «استجواب» 91 ألف طالب لجوء أغلبهم من السوريين
الرئيس الأسد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي بوتين
الجيش يتصدى لطائرات مسيرة للمسلحين في محيط مطار حماة العسكري
فشل هجوم ريف إدلب: الجيش يستعيد المبادرة

إطلاق سراح سائق تكسي أوقف بشبهة محاولة خطف فتاة بحلب

أطلقت الجهات القضائية في مدينة حلب سراح سائق “تكسي” بعد أن شكّت فتاة أنه يقوم باختطافها، أثناء استقلالها سيارته من حي جمعية الزهراء إلى حي حلب الجديدة، مساء الثلاثاء.

وفي التفاصيل التي حصل عليها فإن “الفتاة استقلت التكسي من شارع جامع الشامي بحي جمعية الزهراء وطلبت من السائق إيصالها لحلب الجديدة”.

وأضاف المصدر أن “السائق قرر الذهاب من طريق مختصر، عبر شوارع فرعية، الأمر الذي أخاف الفتاة وجعلها ترمي نفسها من السيارة”.

وبين المصدر أن “السائق أوقف السيارة مباشرةً وسارع لإسعاف الفتاة مع الاتصال بالشرطة والإسعاف، ولم يغادر لحين قدوم عناصر من قسم شرطة حلب الجديدة الذين بدورهم اقتادوهما للمخفر”.

 وأثناء التحقيق مع السائق أوضح أنه “لم يكن يحاول اختطافها بل لجأ لطريق مختصر فقط، والفتاة اعتقدت أنه يخطفها”، لتؤكد الفتاة أنها “توهمت الأمر وأصابها الرعب ما دفعها للتصرف بذلك”، علماً أنه لم يتم رفع أي دعوى من الفتاة على السائق.

وأشار المصدر إلى أنه “تم تنظيم ضبط بالحادثة وأحيل السائق للقضاء الذي أفرج عنه مباشرةً”.

أما “فيسبوكياً”، فنشرت العديد من الصفحات الخبر متهمةً السائق بأنه حاول اختطاف الفتاة، الأمر الذي نفاه المصدر بشكل قاطع، داعياً لـ “توخي الحذر في نقل الأخبار والتأكد منها قبل نشر معلومات من الممكن أن تكون مغلوطة وتسبب ضرراً لأصحابها”.

 

 


وفا اميري 