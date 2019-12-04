إطلاق سراح سائق تكسي أوقف بشبهة محاولة خطف فتاة بحلب

أطلقت الجهات القضائية في مدينة حلب سراح سائق “تكسي” بعد أن شكّت فتاة أنه يقوم باختطافها، أثناء استقلالها سيارته من حي جمعية الزهراء إلى حي حلب الجديدة، مساء الثلاثاء.



وفي التفاصيل التي حصل عليها فإن “الفتاة استقلت التكسي من شارع جامع الشامي بحي جمعية الزهراء وطلبت من السائق إيصالها لحلب الجديدة”.



وأضاف المصدر أن “السائق قرر الذهاب من طريق مختصر، عبر شوارع فرعية، الأمر الذي أخاف الفتاة وجعلها ترمي نفسها من السيارة”.



وبين المصدر أن “السائق أوقف السيارة مباشرةً وسارع لإسعاف الفتاة مع الاتصال بالشرطة والإسعاف، ولم يغادر لحين قدوم عناصر من قسم شرطة حلب الجديدة الذين بدورهم اقتادوهما للمخفر”.



وأثناء التحقيق مع السائق أوضح أنه “لم يكن يحاول اختطافها بل لجأ لطريق مختصر فقط، والفتاة اعتقدت أنه يخطفها”، لتؤكد الفتاة أنها “توهمت الأمر وأصابها الرعب ما دفعها للتصرف بذلك”، علماً أنه لم يتم رفع أي دعوى من الفتاة على السائق.



وأشار المصدر إلى أنه “تم تنظيم ضبط بالحادثة وأحيل السائق للقضاء الذي أفرج عنه مباشرةً”.



أما “فيسبوكياً”، فنشرت العديد من الصفحات الخبر متهمةً السائق بأنه حاول اختطاف الفتاة، الأمر الذي نفاه المصدر بشكل قاطع، داعياً لـ “توخي الحذر في نقل الأخبار والتأكد منها قبل نشر معلومات من الممكن أن تكون مغلوطة وتسبب ضرراً لأصحابها”.



وفا اميري