إطلاق خط بحري منتظم سوري روسي

أعلنت اليوم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بهيئة الإنتاج المحلي ودعم الصادرات واتحاد المصدرين السوريين اليوم إطلاق الخط البحري المنتظم بين مرفأ اللاذقية وميناء نوفورسييسك الروسي بالتعاون مع شركة (سيما سي جي إم) الروسية.

وتنطلق الباخرة عبر الخط البحري من الموانئ السورية (مرفأ اللاذقية) إلى مرسين ثم أوديسا وصولاً إلى ميناء نوفورسييسك الروسي بحيث تستغرق الرحلة إلى أوديسا 5 أيام وحتى نوفورسييسك 7 أيام.

وبين مدير عام هيئة الإنتاج المحلي ودعم الصادرات المهدي الدالي أن أهم ميزة للخط البحري الجديد هي “سرعة وصول البضائع” وخاصة ما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية التي لا تحتمل الوقت الطويل أثناء التصدير للحفاظ على صلاحيتها وجودتها دون أن يلحق بها أي ضرر، بالإضافة لاستكمال الجهود الحكومية الداعمة للإنتاج من خلال فتح أسواق جديدة للتصدير والتخفيف من الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري مبيناً أن الهيئة والاتحاد سيدعمان المصدرين من خلال الأسعار التفضيلية للشحن.

ودعا رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح مصدري مختلف المواد إلى البدء بالتوجه للتصدير عبر الخط البحري الجديد الذي يؤمن وصول بضاعتهم خلال عدة أيام إلى الموانئ الروسية دون تلف مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل على تأمين وصول الحوالات النقدية إلى جميع المصدرين لتجاوز القيود المصرفية المفروضة على البنوك السورية.

وأشار رئيس لجنة القطاع الزراعي في اتحاد المصدرين إياد محمد إلى أن المشكلة الرئيسية في التصدير كانت “طرق الشحن” لكون المعابر البرية مغلقة ويبقى المنفذ الوحيد هو الشحن البحري منوهاً بالتعاون القائم مع شركة (سيما سي جي ام) الروسية التي نظمت خطاً بحرياً من الموانئء السورية باتجاه مثيلاتها الروسية في حين ان محاولات التعامل السابقة مع شركات النقل البحري العالمية لم تؤد الغرض المطلوب منها.

بدوره اعتبر ألفريد سعادة المدير التجاري في شركة (سيما سي جي إم) الروسية أن الخط البحري المباشر فرصة مهمة ولا سيما مع اقتراب موسم انتاج الحمضيات في سورية وخاصة أنها تمتلك انتاجا كبيراً منها بالتوازي مع الطلب الكبير عليها في الاسواق الروسية موضحاً أن “الخط سيكون جاهزاً خلال اسبوعين وهناك 3 بواخر تأتي إلى ميناء اللاذقية بالتتالي وبشكل منتظم لتحميل البضائع ولا سيما الفواكه والحمضيات التي تحتاج إلى حاويات خاصة مبردة”.

المصدر: سانا