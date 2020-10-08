إطلاق خدمة جديدة لتبسيط الحصول على براءة الذمة للسيارات

انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على تبسيط الإجراءات وتسهيلها بهدف تقديم أفضل الخدمات للإخوة المواطنين ، والاعتماد على الأتمتة في انجاز المعاملات وبخاصة فيما يتعلق بالمركبات والآليات، أصبح بإمكان الإخوة المواطنين الحصول على براءة الذمة مباشرةً من مديريات النقل ومكاتب التأمين الكائنة في ( دمر ــ 29 أيار )، وإتمام معاملاتهم في تلك الدوائر .

كما تم الربط مع الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية، وأصبح بإمكان الإخوة المواطنين دفع المخالفات الغيابية التي لا تستوجب حسم نقاط أو إزالة مباشرة ، وذلك عبر أقنية الدفع الالكتروني من خلال البنوك والمصارف المرتبطة مع الشركة السورية للمدفوعات.