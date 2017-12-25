إطلاق جائزة يوسف الخطيب السنوية للشعر العربي المعاصر
أعلنت دار فلسطين (مؤسسة يوسف الخطيب للثقافة والإعلام والفنون) في دمشق عن إطلاق جائزة يوسف الخطيب السنوية للشعر العربي المعاصر.
وتهدف الجائزة إلى تكريم الأعمال الشعرية الملتزمة فكريا بالقضايا الوطنية والقومية بمبدأ التجديد الشعري على قاعدة التأصل وذلك تعبيرا عن روح الشعر العربي المعاصر ودوره وفق ما امن به الشاعر الفلسطيني الراحل يوسف الخطيب.
وبين الدكتور وضاح الخطيب المسؤول عن القسم الأدبي في المؤسسة أن المسابقة مفتوحة لكل الشعراء العرب في كل مكان لافتا إلى أن من أهدافها تخليد ذكرى أحد أهم شعراء العرب في القرن العشرين وفتح الباب أمام الجيل الجديد من الشعراء الملتزمين بالقضايا الوطنية كمساهمة في الحياة الثقافية والتذكير بمركزية القضية الفلسطينية.
وأوضح أن القائمين على الجائزة هم من هيئة إدارة دار فلسطين وهي المؤسسة التي بناها الشاعر الراحل بجهد فردي عام 1966 وكان هدفها الأول توثيق القضية الفلسطينية من النواحي الحقوقية والفكرية والأدبية والسياسية.
وتقدم الجائزة مبلغا ماديا وقدره 500 ألف ليرة سورية او ما يعادلها وصك الجائزة ودرعها وتبدأ تقديم الطلبات في اذار المقبل على أن يتم الإعلان عنها في حزيران.
ويشترط في الأعمال المرشحة ان تكون اصيلة وغير منشورة سابقا طباعيا وإلكترونيا ورقميا وان تكون باللغة العربية الفصحى وترسل على البريد الإلكتروني للمؤسسة.
المصدر: سانا
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