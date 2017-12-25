إطلاق جائزة يوسف الخطيب السنوية للشعر العربي المعاصر

وتهدف الجائزة إلى تكريم الأعمال الشعرية الملتزمة فكريا بالقضايا الوطنية والقومية بمبدأ التجديد الشعري على قاعدة التأصل وذلك تعبيرا عن روح الشعر العربي المعاصر ودوره وفق ما امن به الشاعر الفلسطيني الراحل يوسف الخطيب.

وتهدف الجائزة إلى تكريم الأعمال الشعرية الملتزمة فكريا بالقضايا الوطنية والقومية بمبدأ التجديد الشعري على قاعدة التأصل وذلك تعبيرا عن روح الشعر العربي المعاصر ودوره وفق ما امن به الشاعر الفلسطيني الراحل يوسف الخطيب.