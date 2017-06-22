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إطلاق تظاهرة مسرح الطفل خلال أيام عيد الفطر

تطلق مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة «تظاهرة مسرح الطفل» خلال عطلة عيد الفطر السعيد.
وتتضمن التظاهرة عرض مسرحية «مزرعة الأصدقاء» إخراج خوشناف ظاظا عند 12 ظهراً على مسرح العرائس، ومسرحية «ضيف الدب» إخراج غسان الدبس عند الساعة الرابعة عصراً على مسرح القباني.
وفي المركز الثقافي العربي بالعدوي تعرض مسرحية «فلة» إخراج سعيد عطايا عند الثانية ظهراً وفي حديقة تشرين تعرض مسرحية «أليس في بلاد العجائب» إخراج سعيد عطايا عند الساعة 7.30 مساء.
وجميع المسرحيات تعرض في أول يوم العيد والثاني والثالث منه.

وكالات

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