إطلاق الحملة الترويجية لمعرض الكتاب الدولي خلال اجتماع رئاسة مجلس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم إطلاق الحملة الترويجية “الإعلامية والإعلانية” للمعرض الذي يقام في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق بين 12-22 أيلول القادم تحت شعار “الكتاب بناء للعقل” وتم تكليف وزارة الثقافة واتحادي الكتاب العرب والناشرين وضع رؤية تطويرية لدعم صناعة النشر ودعم الحركة الثقافية .



و المعرض سيتخلله أنشطة ثقافية وفنية متنوعة تتضمن تكريم لشخصيات ثقافية وتنظيم ندوات وأمسيات شعرية وحفل تواقيع كتب لعدد من الأدباء والمفكرين والشعراء كما ستوضع رؤية بصرية متكاملة تتضمن إعلانات برؤية جمالية تتناسب مع معرض الكتاب.