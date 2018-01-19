إطلاق التجربة الأولى لعمل الغربال الآلي بالسويداء

أطلقت اليوم التجربة الأولى لعمل الغربال الآلي في مركز غربلة وتعقيم الحبوب بالسويداء وهو الأول من نوعه في المحافظة وجرى استلامه مؤخرا لصالح فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بكلفة 45 مليون ليرة.





وأكد محافظ السويداء عامر العشي خلال اطلاعه على التجربة في تصريح للصحفيين أهمية هذا الغربال لجهة تقديم البذار المعقمة والجاهزة للمزارعين وتوفير المال والوقت بعد أن كانت البذار ترسل سابقا إلى المحافظات الأخرى لغربلتها.





ولفت أمين فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي فوزات شقير إلى أن هذا الغربال سيسهم في دعم المزارعين لاستمرار العمل والإنتاج لأنهم يستحقون كل الدعم ويسهمون بتعزيز مقومات الصمود.





وأشار مدير فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بالسويداء المهندس وائل الطويل إلى أهمية الغربال في تأمين احتياجات الخطة الزراعية من البذار ومؤازرة فروع المؤسسة عند الحاجة مبينا أنه سينفذ عمليات الغربلة والتعقيم والتعبئة الآلية لجميع أنواع البذار ضمن المواصفات القياسية السورية مع طاقة إنتاجية تبلغ 5 أطنان في الساعة.





حضر عمليات إطلاق التجربة أعضاء قيادة فرع السويداء لحزب البعث وقائد شرطة المحافظة ورئيس وأعضاء مجلس فرع نقابة المهندسين الزراعيين واتحاد فلاحي السويداء ومدير الزراعة بالمحافظة. المصدر: سانا