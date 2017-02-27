إطلاق اسم عالم الفلك الطنطاوي على كويكب

نجحت الجمعية الفلكية السورية مجدداً في إطلاق اسم عالم الفلك العربي محمد الطنطاوي على أحد الكويكبات وذلك في منافسة جديدة أطلقها الاتحاد الدولي للفلك منتصف العام الماضي.

وأشارت الجمعية إلى أنها كانت اقترحت في وقت سابق اسم عالم الفلك العربي محمد مصطفى الطنطاوي لإطلاقه في إطار المنافسة المذكورة والمتعلقة بتسمية أهم 17 كويكباً وتأخذ المجال بين المريخ والمشتري موقعاً لها، مبينة أن الطنطاوي ساهم بتطوير مزولة ابن الشاطر الموجودة في مئذنة العروس في الجامع الأموي بدمشق، كما قام بعمل مزولة وضعها في جامع الدقاق بالميدان وجعلها على الأفق المرئي.

وأوضحت الجمعية أن الهدف من اختيار الطنطاوي هو نقض ما أشيع عن توقف الإبداع في الحضارة العربية بعد ابن الشاطر الدمشقي المتوفى 1375 ميلادية لذلك اختارت الجمعية العالم الطنطاوي 1882 ميلادية لتؤكد استمرار العطاء والإبداع.

ولفتت إلى أنه أصبح لتدمر كوكب باسمها وللعالم الطنطاوي الذي درس وتعلم ونهل من علوم دمشق كويكب تخليداً للتراث الفلكي العربي السوري مبينة أنه تم الإعلان الرسمي عن الأسماء الجديدة بتاريخ العشرين من الشهر الجاري حيث إن سورية هي الدولة العربية الوحيدة التي حصلت على اسم كويكب في هذه المنافسة التي ضمت مئات الدول كما تم تثبيت الاسم في المراجع والكتب العلمية.

وكان الاتحاد الدولي للفلك أعلن في 16 كانون الأول من عام 2015 إطلاق اسم تدمر على الكوكب الذي يدور حول نجم الراعي بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت في المسابقة التي أعلنها الاتحاد في أيلول من العام نفسه والتي تهدف إلى اختيار تسمية لمعلم أو لشخصية مشهورة على أحد الكواكب التي تدور حول نجم الراعي حيث بلغ عدد الأصوات التي حصلت عليها المدينة الأثرية 631704 أصوات.

وكالات