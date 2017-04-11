إطلاق أول بوليصة للتأمين الزراعي والحيواني في سوريا

أطلقت المؤسسة العامة السورية للتأمين أول بوليصة للتأمين الزراعي والحيواني في السوق السورية، حيث تشمل تفعيل الجانب المتعلق بالتأمين الحيواني لـ1600 رأس من الأبقار، أثناء وجودها في الحجر البيطري بقيمة ملياري ليرة.



وأكدت المؤسسة ، بحسب موقع “الاقتصادي”، أن “التأمين يشمل تغطية حالات النفوق الطبيعي مستثنيةً النفوق الناتج عن سوء الحجر وسوء التغذية أو سوء الخلطة العلفية أو المرض وحالات الإجهاض والولادة ونفوق المواليد”.



وتضمنت البوليصة “موافقة مؤسسة التأمين على 1600 رأس بقر في طرطوس”، كما نوهت المؤسسة، أنه “يجب على المؤمن أن يمتلك سجلات تثبت دخول الأبقار إلى الحجر الصحي، وتقتصر تغطية الأخطار خلال فترة وجود الأبقار ضمن الحجر الصحي”.



ونصت شروط التأمين على “الكشف على مكان الحجر، وصلاحيته لاستيعاب هذا الكم من الأبقار من حيث الشروط الصحية ووجود جداول لشهادات صحية، كما ينطبق ذلك على شروط عقد الحريق الذي يؤدي إلى نفوق الأبقار”.



يذكر أن عدد قطيع الأبقار في سوريا قدر بحوالي 1.165 مليون رأس تنتج 1.516 مليون طن من الحليب و62 ألف طن من اللحوم، وكان عام 2015 هو أول عام تستورد فيه الحكومة أبقار منذ ثلاثين عاماً.