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إضراب جديد في مطاري العاصمة الألمانية يتسبب بإلغاء مئات الرحلات الجوية

أعلن متحدث باسم الشركة المشغلة للمطارات في ألمانيا فلوغهافن برلين براندنبورغ اف بي بي عن إلغاء مئات الرحلات الجوية في برلين بسبب إضراب جديد للطاقم الأرضي اليوم في مطاري العاصمة الألمانية برلين.

وقال المتحدث لوكالة فرانس برس: إن “الاضراب أدى إلى إلغاء كل رحلات الركاب والشحن تقريبا وبذلك ألغيت 204 رحلات في شونفيلد و455 رحلة في تيغيل”.

ويأتي هذا الاضراب للطواقم الأرضية بعد إضرابين آخرين شهدتهما برلين في شباط الماضي في اطار المفاوضات حول الأجور التي تجريها نقابة الخدمات فيردي.

وتطالب النقابة في مطارات ألمانية عدة بأجور أفضل للموظفين الأرضيين الذين يبلغ عددهم نحو ألفين في برلين ويتولون خصوصا تحميل الأمتعة والتسجيل.

وكالات

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