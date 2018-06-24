إصلاح جهاز تفتيت الحصيات في مشفى الأسد بدير الزور

قامت الهيئة العامة لمشفى الأسد بدير الزور بإصلاح جهاز تفتيت الحصيات من خارج الجسم وادخاله بالخدمة الفعلية وذلك بعد توقفه عن العمل لعدة سنوات.

وذكر مدير عام هيئة مشفى الأسد بدير الزور الدكتور غالب بطاح أنه تم أمس ادخال جهاز تفتيت الحصيات بالخدمة بعد إصلاحه الأمر الذي ينهي معاناة المرضى الذين كانوا يضطرون للانتقال إلى المحافظات الاخرى لإجراء هذا النوع من العمليات مشيراً إلى أنه يتم تدريب عدد من العناصر الفنية في المشفى للعمل على الجهاز الذي يعمل بطاقة ثلاث عمليات يومياً إضافة للحالات الإسعافية.

بدوره أشار مدير الصحة بدير الزور الدكتور عبد النجم العبيد إلى أن الجهاز يعد من الأجهزة الطبية الحديثة في هذا المجال حيث يمتاز بأنه يعمل على الأشعة وعلى الايكو ويمكن من خلاله إجراء جميع عمليات تفتيت الحصى سواء في الكلية أو الحالب مبيناً أن عودة الجهاز للعمل تشكل إضافة كبيرة في دعم القطاع الصحي بدير الزور الذي يشهد تسارعاً في عودة الخدمات كافة.

بدورهم نوه عدد من المرضى بالجهود الحكومية الكبيرة التي تبذل في دير الزور والتي تؤكد الحرص على اعادة كل الخدمات ولا سيما الصحية منها إلى المحافظة التي تشهد حالة من التعافي واستعادة لنبض الحياة بعد تحريرها من رجس الإرهاب.