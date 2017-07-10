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إصلاح الكبل البحري وعودة خدمة الانترنت إلى وضعها الطبيعي.

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن انتهاء أعمال إصلاح إصلاح الكبل البحري وعودة خدمة الانترنت إلى وضعها الطبيعيالكبل البحري وإعادة وضعه بالخدمة صباح اليوم أي عودة جودة خدمة الانترنت إلى وضعها الطبيعي.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن التأخير في أعمال الإصلاح ناجم عن أسباب خارج إرادتها تمثلت “بعملية الحصول على موافقات من الدول التي يقع الكبل البحري ضمن مياهها الاقليمية لإصلاحه بين طرطوس والاسكندرية”.

وبينت الشركة أنه بعد الحصول على الموافقات المطلوبة “تم إعطاء تصريح للسفينة المكلفة بالإصلاح وتحركت في الـ 28 من الشهر الماضي ووصلت إلى موقع العطل في الرابع من الشهر الجاري وتمكنت صباح اليوم من اصلاح العطل حيث ستعود خدمة الانترنت إلى وضعها الطبيعي مباشرة”.

وكانت الشركة السورية للاتصالات أعلنت نهاية أيار الماضي أن جودة خدمة الانترنت انخفضت نتيجة انقطاع أحد الكوابل البحرية الدولية الناقلة للخدمة.

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