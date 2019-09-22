إصلاح أعطال بالشبكات الكهربائية في الحسكة والقامشلي

أصلحت الورشات الفنية التابعة للشركة العامة لكهرباء الحسكة عدداً من الأعطال في الشبكات المتوسطة والمنخفضة في مدينتي الحسكة والقامشلي وريفهما، وأعادت التيار الكهربائي للمشتركين.



وأوضح مدير عام الشركة المهندس أنور العكلة أنه تم إنجاز عدة صيانات في مدينة الحسكة وريفها شملت تحويل خط 20 ك.ف في منطقة “صباح الخير” ونقله مع شبكته وعواميده ونصبها بعيداً عن الطريق العام، كما تمت صيانة الشبكة المنخفضة في قريتي أم حجيرة وأم الدبس، إضافةً إلى صيانة محولتي حنتوش وبلاط وخط 66 ك.ف المغذي لمحطة المبسطة والذي بدوره يغذي عدداً من أحياء المدينة.



وأشار المهندس العكلة إلى أن الورشات الفنية في قسم كهرباء القامشلي أنهت صيانة وإصلاح خطوط الكندي والمساكن والقطار والجمعيات 20 ك.ف وأعادت خدمة إيصال التيار الكهربائي إلى المشتركين.