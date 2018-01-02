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إصـدار شهادات للإيداع قـريباً

 

أكد المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم أنه لابد من إدراج بعض الشركات الجديدة في السوق، حيث تعكس السوق كل بنية الاقتصاد السوري بكل أنشطته وقطاعاته.

وأضاف قاسم: لدينا يوجد في الأنشطة الصناعية، فلدينا شركة صناعية واحدة، وتالياً نحن بحاجة لإيجاد تنوع في السوق، ولكن لدينا قناعة بأهمية إضافة أدوات مالية أخرى، وهذا ما يتم العمل به مع مصرف سورية المركزي من أجل إصدار شهادات للإيداع يتم تداولها عبر سوق دمشق للأوراق المالية.

وعن العمل على إصدار شهادات الإيداع قال قاسم: فنياً سوق دمشق للأورق المالية جاهز، وتمت كل الإجراءات اللازمة من جانبه، ولكن بقي على «المركزي» أن يتخذ القرار والموافقات اللازمة لإصدار شهادات الإيداع، وبمجرد إصدارها سيتم التداول عليها، مؤكداً أنه من خلال هذين الإجراءين، (إدراج شركات جديدة وإصدار أدوات مالية جديدة) من المتوقع أن تزداد فعالية سوق الأوراق المالية وكفاءته خلال العام القادم.

وعن إدراج شركات جديدة فقد أكد قاسم أن هناك العديد من الشركات التي فيها مشكلات في إدراجها، وهناك بعض المعايير غير المتحققة لديها وهنا سيقوم السوق بمساعدتها قدر الإمكان على تحقيق هذه المعايير، تالياً تصبح هناك إمكانية أو قابلية لإدراجها في السوق.

وأضاف قاسم: قرار الإدراج عائد لإدارة الشركة، إدراج في سوق دمشق للأوراق المالية يشكل ميزة للشركة وللمستثمر، ولذلك من المفترض على الشركة أن تعمل على مواءمة ظروفها، حيث تصبح قابلة للإدراج في سوق دمشق للوراق المالية.

المصدر: تشرين

 