إصدار دليل الطالب للقبول الجامعي للعام الدراسي 2018-2019

أصدرت وزارة التعليم العالي اليوم دليل الطالب للقبول الجامعي للعام الدراسي 2018-2019- متضمنا متطلبات القبول وشروطه.

ويشمل الدليل عددا من المحاور المتعلقة بملاحظات مهمة للطلاب حول القبول الجامعي والمفاضلات وتعليمات التسجيل المباشر للفرع الأدبي والتعريف بالسنة التحضيرية وأحكامها والوثائق المطلوبة لكل أنواع القبول الجامعي ضافة إلى توضيح حول إجراءات التقدم للسنة التحضيرية للكليات الطبية من تسجيل مباشر ومفاضلة المحافظات الشرقية وإجراءات التقدم بالنسبة مفاضلات أبناء الهيئة التدريسية وذوي الشهداء..والسوري غير المقيم والعرب والأجانب بما فيها السنة التحضيرية وباقي أنواع المفاضلات.‏

كما يبين دليل الطالب المواد التي سينظر إليها عند تساوي الحد الأدنى للقبول للفرع العلمي والكليات والمعاهد التي يحتاج القبول فيها إلى مسابقة أو اختبار أو مقابلة متضمنا أسماء الكليات والأقسام المفتتحة في لجامعات الحكومية وفروعها في جميع المحافظات للعام الدراسي القادم والكليات التطبيقية والمعاهد الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم لتقاني والتي سيتم الإعلان للقبول فيها إضافة إلى تحديد مراكز التسجيل المعتمدة والخاصة بالقبول الجامعي والمفاضلات للعام الدراسي القادم.

ويمكن للطلبة الإطلاع على تفاصيل الدليل ومعرفة كل المعلومات المتعلقة بشروط القبول بزيارة موقع الوزارة الإلكتروني.