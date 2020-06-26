إصدار بطاقة الكترونية مؤقتة للعازب

بين مدير إدارة عمليات الغاز أحمد حسون أنه سيتم إصدار بطاقة إلكترونية مؤقتة للعازب، والموضوع قيد الدراسة للتأكد من الأوراق الثبوتية المطلوبة.



وسيتم تزويد الموزعين من الغاز بحسب مستحقات المواطنين وكل يوم يصدر دور للمعتمدين يحكمه الاستحقاق الزمني لبطاقات المواطنين.



كما أكد حسون أن أصحاب البطاقات الذين لم يستلموا أسطوانة من فترة طويلة لهم الأولوية في الاستلام قبل الذين حصلوا عليها من فترة قريبة.



وفي حال اعتراض أي موزع على تبديل الأسطوانة بحجة عذر فيها بإمكانه تقديم شكوى مباشرةً.



نينار أف أم