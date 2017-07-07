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إصابة 76 شرطيا في هامبورغ بمواجهات مع متظاهرين

أعلنت السلطات الألمانية إصابة 76 شرطيا على الأقل بجروح خلال مواجهات مع متظاهرين معارضين لقمة مجموعة العشرين التي ستفتتح أعمالها اليوم في مدينة هامبورغ شمال غرب ألمانيا.
ونقلت وكالة (أ ف ب) عن متحدث باسم شرطة هامبورغ قوله “إن الإصابات وقعت إثر اندلاع أعمال عنف بعد خروج تظاهرة تحمل شعار مرحبا في جهنم” مشيرا إلى أن الشرطة ما زالت تتعرض لهجوم وأن معظم عناصر الشرطة جراحهم طفيفة.
يشار إلى مجموعة العشرين تعقد اجتماعها الثاني عشر في مدينة هامبورغ الألمانية خلال يومي 7 و8 تموز الحالي بمشاركة رؤساء الدول المنضوية في هذه المجموعة أو ممثلين عنهم وتسعة بلدان كضيوف ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمات دولية.

المصدر: سانا

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