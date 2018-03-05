إصابة 7 مواطنين في اعتداء جديد لإرهابيي (جبهة النصرة) بالقذائف على مشفى تشرين بدمشق

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بسقوط عدة قذائف هاون أطلقها إرهابيو تنظيم جبهة النصرة المنتشرون في بعض مناطق الغوطة صباح اليوم على مشفى تشرين ما تسبب بإصابة 7 من المراجعين إلى المشفى إصابات بعضهم خطرة.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بسقوط عدة قذائف هاون أطلقها إرهابيو تنظيم جبهة النصرة المنتشرون في بعض مناطق الغوطة صباح اليوم على مشفى تشرين ما تسبب بإصابة 7 من المراجعين إلى المشفى إصابات بعضهم خطرة.

وأصيب 3 مدنيين أمس بجروح نتيجة اعتداء إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له المنتشرة في بعض مناطق الغوطة بالقذائف على أحياء سكنية في مدينة دمشق وريفها.

وأصيب 3 مدنيين أمس بجروح نتيجة اعتداء إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له المنتشرة في بعض مناطق الغوطة بالقذائف على أحياء سكنية في مدينة دمشق وريفها.