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إصابة 7 مواطنين في اعتداء جديد لإرهابيي (جبهة النصرة) بالقذائف على مشفى تشرين بدمشق

 

أصيب 7 مواطنين بجروح نتيجة اعتداء إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات التابعة له المنتشرة في بعض مناطق الغوطة بالقذائف على مشفى تشرين بدمشق.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بسقوط عدة قذائف هاون أطلقها إرهابيو تنظيم جبهة النصرة المنتشرون في بعض مناطق الغوطة صباح اليوم على مشفى تشرين ما تسبب بإصابة 7 من المراجعين إلى المشفى إصابات بعضهم خطرة.

ولفت المصدر إلى أن الاعتداء الإرهابي ألحق أضراراً مادية في المكان.

وأصيب 3 مدنيين أمس بجروح نتيجة اعتداء إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له المنتشرة في بعض مناطق الغوطة بالقذائف على أحياء سكنية في مدينة دمشق وريفها.

وتنتشر في عدد من قرى وبلدات الغوطة مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم جبهة النصرة تحتجز المدنيين وتستهدف بالقذائف الأحياء السكنية في مدينة دمشق ومحيطها في حين تنفذ وحدات من الجيش عملية عسكرية لاجتثاثها وإعادة الأمن والاستقرار إلى الغوطة حيث استعادت أمس السيطرة على بلدة النشابية وعدد من القرى والمزارع بعد تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة بالعتاد والأفراد.

 

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