إصابة 6 أشخاص جراء تفجير إرهابيين عبوة ناسفة بحافلة للركاب في وادي الذهب بحمص

أصيب 6 أشخاص بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة وضعها إرهابيون في حافلة لنقل الركاب في حي وادي الذهب بمدينة حمص.



وزرع إرهابيون عبوة ناسفة في حافلة لنقل الركاب “سرفيس” قاموا بتفجيرها عن بعد عند دوار النقل على طريق حمص/تدمر القديم على أطراف حي وادي الذهب ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بعضهم في حالة خطرة.



وارتقى شهيد وأصيب 5 أشخاص بجروح في الثاني من الشهر الجاري جراء اعتداء المجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامة “جبهة النصرة” بقذيفتين صاروخيتين على حي الزهراء بمدينة حمص.



وتستهدف التنظيمات الإرهابية بالقذائف والسيارات المفخخة الأحياء السكنية بمدينة حمص في محاولة يائسة للنيل من صمود الأهالي ومواقفهم الداعمة للجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب التكفيري وعرقلة المصالحات المحلية في المدينة حيث تم التوصل أمس إلى اتفاق مصالحة في حي الوعر على الأطراف الغربية لمدينة حمص يقضى بتسوية أوضاع المسلحين في الحي وخروج الرافضين للتسوية مع عائلاتهم تمهيداً لعودة جميع مؤسسات الدولة إليه.

سانا