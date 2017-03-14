تصريح الرئيس الأسد لوسائل إعلام أوروبية
اتفاقية الوعر: «توقيع»... والتنفيذ إلى السبت
الجيش يفصل أحياء شرق دمشق عن الغوطة الشرقية وأنباء عن تسوية قريبة
الجيش يسقط آخر خط دفاع لداعش عن دير حافر شرق حلب
المياه تصل اليوم إلى حلب بعد انقطاع 74 يوماً
حي الوعر.. بعد رحلة الحرب الطويلة.. مبارك حقن الدماء
مابعدالهدوء بجبهة ديرالزور هل أنطلقت العاصفه؟!
ماليزيا تعتقل سبعة أشخاص بينهم خمسة فلبينيين بتهمة الانتماء لتنظيم “داعش"
التوصل لاتفاق مصالحة في حي الوعر تمهيدا لعودة جميع مؤسسات الدولة إليه
السيطرة على مشروع سبخة الموح ومحطة التحويل الكهربائية بريف تدمر وإحباط هجومين لإرهابيي “داعش” على مطار دير الزور
الرئيس الأسد يستقبل وفداً لبرلمانيين أوروبيين
ماذا يعني رفع العلم السوري فوق مؤسات منبج
«النصرة» تتبنّى تفجيرَي دمشق... وأنقرة وباريس تدينان
الجيش يسيطر على السجن المركزي و«المكتب الأمني» للإرهابيين في القابون
طيران “التحالف الدولي” يرتكب مجزرة جديدة في منطقة الكسرات بريف الرقة

إصابة 6 أشخاص جراء تفجير إرهابيين عبوة ناسفة بحافلة للركاب في وادي الذهب بحمص

أصيب 6 أشخاص بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة وضعها إرهابيون في حافلة لنقل الركاب في حي وادي الذهب بمدينة حمص.

وزرع إرهابيون عبوة ناسفة في حافلة لنقل الركاب “سرفيس” قاموا بتفجيرها عن بعد عند دوار النقل على طريق حمص/تدمر القديم على أطراف حي وادي الذهب ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بعضهم في حالة خطرة.

وارتقى شهيد وأصيب 5 أشخاص بجروح في الثاني من الشهر الجاري جراء اعتداء المجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامة “جبهة النصرة” بقذيفتين صاروخيتين على حي الزهراء بمدينة حمص.

وتستهدف التنظيمات الإرهابية بالقذائف والسيارات المفخخة الأحياء السكنية بمدينة حمص في محاولة يائسة للنيل من صمود الأهالي ومواقفهم الداعمة للجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب التكفيري وعرقلة المصالحات المحلية في المدينة حيث تم التوصل أمس إلى اتفاق مصالحة في حي الوعر على الأطراف الغربية لمدينة حمص يقضى بتسوية أوضاع المسلحين في الحي وخروج الرافضين للتسوية مع عائلاتهم تمهيداً لعودة جميع مؤسسات الدولة إليه.

سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.