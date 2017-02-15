إصابة 6 أشخاص بينهم 3 نساء وطفلة بقذائف صاروخية على حي المنشية بدرعا

أصيب 6 أشخاص بجروح جراء قصف المجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة حي المنشية بمدينة درعا.



وقصفت المجموعات الإرهابية المنتشرة في بعض مناطق درعا البلد ظهر اليوم حي المنشية بالقذائف الصاروخية ما تسبب “بإصابة 6 أشخاص بينهم 3 نساء وطفلة ووقوع اضرار مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم”.



واستشهد أمس شخص وأصيب اثنان بجروح نتيجة الاعتداءات المتواصلة من قبل الإرهابيين بالقذائف الصاروخية والهاون على حي السحاري في مدينة درعا.



وتنتشر في منطقة درعا البلد تنظيمات إرهابية أبرزها “جبهة النصرة” المرتبطة بالكيان الإسرائيلي و”أحرار الشام” الممولة من نظام آل سعود و”جماعة بيت المقدس” المرتبطة بالفكر الإخواني التكفيري.

سانا