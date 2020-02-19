الأسد: تهديدات أنقرة فقاعات
لافروف : من حق سورية محاربة الإرهاب
حلب المحررة تعمّق مأزق أردوغان.. هل تحل “النصرة” نفسها؟
الاتحاد الأوروبي يدرج 8 رجال أعمال سوريين وشركتين على قائمة العقوبات من بينهم الفوز وقاطرجي.
الأسد: معارك التحرير مستمرّة... رغم «الفقاعات الصوتيّة الآتية من الشمال»
«الحربي» أغار على مواقع الإرهابيين بأرياف إدلب.. وأنباء عن استهدافه نقطة للاحتلال التركي
القائم بأعمال إدلب: طريق دمشق – حلب الدولي سيكون جاهزاً نهاية الأسبوع
حلب «مدينة آمنة»
الاحتلال التركي يواصل اعتداءاته على قرى الشمال.. ويستهدف آليات روسية!
لأول مرة منذ 7 سنوات.. الجيش يؤمن مدينة حلب بالكامل
إفشال محاولة اعتداء بـ5 طائرات مسيّرة على مصفاة حمص
الجيش يسقط عدد من الطائرات المسيرة كانت تحاول استهداف مصفاة حمص
الجيش يحرر حي الراشدين .. المصدر الأول لقذائف الموت على حلب
حميميم: الدفاع التركية تزود أنقرة بمعلومات خاطئة حول قصف تركيا لمواقع الجيش السوري
الجيش يحرر مساحة ١٣٣٠ كلم٢ في ريفي حلب وادلب
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

إصابة 5 مدنيين أحدهم بحالة خطيرة بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة باب مصلى بدمشق

أصيب 5 مدنيين بجروح أحدهم إصابته بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة وضعها إرهابيون بسيارة في منطقة باب مصلى بمدينة دمشق.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن عبوة ناسفة لاصقة وضعها إرهابيون بسيارة انفجرت أثناء مرورها بالقرب من كراجات الانطلاق في منطقة باب مصلى بمدينة دمشق ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين بجروح أحدهم بحالة حرجة حيث تم نقلهم إلى المشفى لتلقى العلاج والإسعافات اللازمة.

وأفاد مشرف الإسعاف بالهيئة العامة لمشفى دمشق الدكتور فادي العبدة في تصريح لمراسل سانا بان المشفى استقبل 5 مصابين بينهم حالة حرجة جدا بينما الأربعة الآخرون أصيبوا بشظايا متنوعة في الجسد جراء التفجير وحالتهم العامة مقبولة ومستقرة وقيد الدراسة والمتابعة.

وأصيب في العاشر من الشهر الجاري شخص بجروح بليغة وحروق نتيجة انفجار عبوة ناسفة لاصقة وضعها ارهابيون بسيارة “بيك اب” كانت مركونة خلف حديقة الجلاء بمنطقة المزة بدمشق.