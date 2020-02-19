إصابة 5 مدنيين أحدهم بحالة خطيرة بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة باب مصلى بدمشق

أصيب 5 مدنيين بجروح أحدهم إصابته بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة وضعها إرهابيون بسيارة في منطقة باب مصلى بمدينة دمشق.



وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن عبوة ناسفة لاصقة وضعها إرهابيون بسيارة انفجرت أثناء مرورها بالقرب من كراجات الانطلاق في منطقة باب مصلى بمدينة دمشق ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين بجروح أحدهم بحالة حرجة حيث تم نقلهم إلى المشفى لتلقى العلاج والإسعافات اللازمة.



وأفاد مشرف الإسعاف بالهيئة العامة لمشفى دمشق الدكتور فادي العبدة في تصريح لمراسل سانا بان المشفى استقبل 5 مصابين بينهم حالة حرجة جدا بينما الأربعة الآخرون أصيبوا بشظايا متنوعة في الجسد جراء التفجير وحالتهم العامة مقبولة ومستقرة وقيد الدراسة والمتابعة.



وأصيب في العاشر من الشهر الجاري شخص بجروح بليغة وحروق نتيجة انفجار عبوة ناسفة لاصقة وضعها ارهابيون بسيارة “بيك اب” كانت مركونة خلف حديقة الجلاء بمنطقة المزة بدمشق.