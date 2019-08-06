إصابة 44 شخص في الصين جراء موجة “تسونامي” اصطناعية داخل أحد المسابح

أصيب 44 شخصاً بكسور وخدوش في مسبح عائلي بالصين، جراء موجة “تسونامي” اصطناعية كانت قوتها أكبر من المتوقع.



وبحسب مصادر إعلامية فإن “الموجة التي من المفترض أن تكون ممتعة للعوائل الموجودة في حوض السباحة كانت شديدة وضخمة جداً”.



وسببت الموجة، التي قال القائمون على المسبح بأن شدتها هو “نتيجة وقوع لخلل ميكانيكي”، إلقاء العديد من الأشخاص خارج بركة السباحة.



وأدت الموحة أيضاً لاصطدام الأشخاص ببعضهم البعض، حيث أن معظم الإصابات كانت بجروح وكسور، علماً أن 5 أشخاص خضعون للعلاج جراء كسور في أضلاعهم.



يذكر أنه تم اغلاق المسبح مباشرة بعد الحادثة، ويتم التحقيق في الأسباب التي أدت إلى “الخلل الميكانيكي”.