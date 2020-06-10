إصابة 4 من عائلة واحدة بينهم أطفال إثر القصف السعودي الذي استهدف غرب صنعاء

أصيب عدد من الأشخاص، إثر غارة جوية شنها “التحالف العربي” بقيادة السعودية، على ضواحي العاصمة اليمنية صنعاء.



ووفقاً لقناة “المسيرة” اليمنية، فإن طيران “التحالف العربي” ألقى قنبلة عنقودية على منطقة الصباحة غرب صنعاء، ما أسفر عن إصابة رجل وامرأته واثنين من أطفالهما وتهدم منزلهم.



وكان طيران التحالف السعودي قد شن خلال الساعات الماضية، أكثر من 40 غارة جوية على مديريتي صرواح ومجزر، غرب وشمال غربي مأرب الواقعة شمال شرقي اليمن.



جدير بالذكر أن التحالف السعودي الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية، يشن منذ شهر آذار من عام 2015 الفائت، حرباً على اليمن، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.