إصابة 4 عراقيين بتفجير إرهابي في الأنبار

أصيب أربعة عراقيين بجروح جراء تفجير إرهابي وقع جنوب مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار غرب العراق.



وقال مصدر أمني في المحافظة لوكالة أنباء الإعلام العراقي: إن عبوتين ناسفتين انفجرتا صباح اليوم في عامرية الفلوجة ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بجروح، مضيفاً: إن الشرطة نقلت الجرحى للمستشفى لتلقي العلاج وطوقت مكان الحادث للتحقيق.



إلى ذلك ألقت القوات العراقية اليوم القبض على خمسة إرهابيين في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد بينما ألقت القبض على إرهابي آخر في الأنبار .



وتواصل القوات العراقية المشتركة ملاحقتها ما تبقى من فلول إرهابيي تنظيم “داعش” في عدد من المناطق العراقية.