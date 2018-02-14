إصابة 4 أطفال بدمشق وريفها..والجيش يرد على مصدر القذائف

أصيب أربعة اطفال بجروح ووقعت اضرار مادية جراء انتهاك المجموعات المسلحة مجددا اتفاق منطقة تخفيف التوتر بالغوطة الشرقية واستهدافها بالقذائف مناطق سكنية بمدينة دمشق وريفها فى حين ردت وحدات الجيش العربي السوري بالأسلحة المناسبة على مناطق إطلاق القذائف.





وأفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بإصابة 4 أطفال بجروح جراء سقوط قذيفتي هاون اطلقتهما المجموعات المسلحة مساء اليوم على ضاحية الأسد السكنية في حرستا.





وذكر مصدر فى قيادة شرطة دمشق في وقت سابق بأن المجموعات المسلحة اطلقت بعد ظهر اليوم قذيفتى هاون على ارض معرض دمشق القديم ومنطقة القصاع السكنية ما تسبب بإلحاق أضرار مادية بالممتلكات دون وقوع إصابات بين المدنيين.





واستهدفت المجموعات المسلحة أمس بالقذائف الصاروخية مبنى العيادات الشاملة فى الجهة الجنوبية من دمشق ومحيط مشفى ابن سينا في منطقة عدرا ما تسبب بحدوث أضرار مادية دون وقوع إصابات بين المدنيين.





إلى ذلك ردت وحدات من الجيش العربى السورى على إطلاق القذائف التى مصدرها المجموعات المسلحة فى عمق الغوطة الشرقية ودمرت لها منصات لإطلاق القذائف وأوقعت خسائر بين أفرادها.





وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في الـ 22 من تموز الماضي وقفا للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق.



