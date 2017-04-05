إصابة 4 أشخاص بقذائف هاون حي المزرعة ومنطقة البرامكة بدمشق والفوعة بريف إدلب

أصيب شخصان بجروح ووقعت أضرار مادية بالممتلكات جراء استهداف المجموعات الإرهابية بقذيفتي هاون حي المزرعة ومنطقة البرامكة بدمشق.

وسقطت قذيفة هاون أطلقها إرهابيون في محيط جامعة دمشق بمنطقة البرامكة وتسببت بإصابة شخصين وأضرار مادية في المكان.

وذكر مصدر في قيادة الشرطة أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية أطلقت صباح اليوم قذيفة هاون سقطت على سطح أحد المنازل خلف جامع الإيمان في حي المزرعة وتسببت بأضرار مادية في المنزل ونشوب حريق بأحد خزانات الوقود دون وقوع إصابات بين المواطنين.

واستشهدت أمس امرأة وأصيب 17 شخصا بينهم 3 أطفال جراء قصف التنظيمات الإرهابية بأكثر من عشرين قذيفة هاون مدينة جرمانا وأحياء سكنية بدمشق.



إصابة شخصين جراء استهداف إرهابيي “جبهة النصرة” بالقذائف الصاروخية بلدة الفوعة المحاصرة بريف إدلب

وأصيب شخصان بجروح جراء استهداف إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات التكفيرية التابعة له بالقذائف الصاروخية بلدة الفوعة المحاصرة بريف إدلب الشمالي.

وأفادت مصادر أهلية من البلدة بأن الإرهابيين المنتشرين في بلدة باتنتة غرب بلدة كفريا المجاورة أطلقوا صباح اليوم قذائف صاروخية على الأحياء السكنية في بلدة الفوعة ما أسفر عن “إصابة رجل وامراة بجروح ووقوع أضرار مادية ببعض المنازل”.

وتفرض التنظيمات الإرهابية التكفيرية منذ أكثر من سنتين حصارا على أهالي بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب وتمنع وصول جميع المواد الغذائية والأساسية إليهم كما تستهدف المساعدات التي ترميها الطائرات الروسية والسورية بالمظلات على البلدتين.

سانا