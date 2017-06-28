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إصابة 36 شخصا لدى خروج عربتي قطار أنفاق عن سكتيهما بنيويورك

أصيب 36 شخصا بجروح لدى خروج عربتي قطار انفاق عن سكتيهما قبيل وصولهما إلى محطة في حي هارلم في نيويورك بالولايات المتحدة.

ونقلت (ا ف ب) عن متحدث باسم فرق الإطفاء قوله إن الحادث الذي وقع أمس “أدى إلى احتجاز مئات الاشخاص لأكثر من ساعة في انفاق المترو بين المحطتين رقم 135 و1250 واستدعى نقل 36 شخصا إلى مستشفيات الحي جميعهم إصاباتهم طفيفة”.

ولم يتضح في الحال سبب الحادث إلا أن شركة “ام تي ايه” المشغلة لوسائل النقل المشترك في نيويورك أكدت أن هناك “تحقيقا جاريا” لتوضيح ملابسات الحادث.

وكان شخص قتل وأصيب أكثر من 100 آخرين جراء اصطدام قطار للركاب بحواجز قطع التذاكر بمحطة قطارات في مدينة هوبوكن بولاية نيوجيرسي الأمريكية في أيلول الماضي.

وكالات

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