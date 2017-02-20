إصابة 31 شخصا جراء انفجار قرب حلبة مصارعة للثيران في كولومبيا

أصيب 31 شخصا معظمهم من أفراد الشرطة في انفجار قرب حلبة مصارعة للثيران بالعاصمة الكولومبية بوغوتا.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الداخلية الكولومبي خوان فرناندو كريستو قوله “إن الانفجار الذي لم تتضح طبيعته وأسبابه على الفور أدى إلى وقوع إصابات فقط ولم يتسبب في سقوط قتلى”.



واستؤنفت مصارعة الثيران في بوغوتا خلال كانون الثاني الماضي بعد تعليقها لأربع سنوات ما أثار موجة من الاحتجاجات حيث يحتشد المئات من المحتجين في بوغوتا كل أسبوع للمطالبة بمنعها.

وكالات