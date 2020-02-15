إصابة 3 مدنيين باعتداء التنظيمات الإرهابية على بلدة الزهراء بريف حلب

أصيب 3 مدنيين بجروح متفاوتة جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بعدد من القذائف على بلدة الزهراء بريف حلب الشمالي.



وذكر مصدر في قيادة شرطة حلب أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الريف الشمالي للمحافظة استهدفت المنازل السكنية في بلدة الزهراء بأربع قذائف تسببت بإصابة 3 مدنيين بجروح خفيفة ووقوع أضرار مادية.



وتنتشر بالريف الشمالي والشمالي الغربي لمحافظة حلب تنظيمات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي تعتدي بشكل متكرر على الأحياء السكنية في بلدتي نبل والزهراء.



واستشهد 4 مدنيين بينهم طفل وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة في الـ 5 من الشهر الحالي جراء اعتداء المجموعات الارهابية المنتشرة في الريف الغربي لحلب بالقذائف الصاروخية على منازل المواطنين في منطقة الحمدانية في المدينة.