إصابة 3 عمال كهرباء بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش)
أصيب 3 عمال بجروح اليوم نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي وذلك خلال قيام الورشات الخدمية بإعادة تأهيل وإصلاح شبكة الكهرباء في مدينة دير الزور، حيث أصيب عاملين من شركة كهرباء دير الزور وسائق تركس من ورشات الخدمات الفنية بجروح ظهر اليوم جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي في دير الزور.
وكانت جروح العمال الثلاثة طفيفة حيث تم نقلهم إلى المشفى الوطني لتلقي العلاج.
وعمد إرهابيو (داعش) إلى زراعة الألغام والعبوات الناسفة والمفخخات في الشوارع والمنازل والبنى التحتية قبل اندحارهم أمام وحدات الجيش العربي السوري وذلك بغية إعاقة تقدمه واستهداف المواطنين لمنعهم من العودة إلى منازلهم.
المصدر: سانا
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