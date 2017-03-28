إصابة 3 أشخاص بجروح وأضرار مادية جراء استهداف إرهابيي “النصرة” بالقذائف مدينة محردة ومحطة توليد الكهرباء بريف حماة

أصيب 3 أشخاص بجروح ووقعت أضرار مادية جراء استهداف إرهابيي تنظيم جبهة النصرة مدينة محردة ومحطة توليد الكهرباء في ريف حماة بعدد من القذائف الصاروخية.



وقصف في حماة أن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المنتشرين في الريف الشمالي ظهر اليوم الأحياء السكنية في مدينة محردة بعدد من القذائف الصاروخية ما تسبب بإصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.



وأطلق 9 قذائف صاروخية تنظيم جبهة النصرة الإرهابي سقطت على محطة محردة لتوليد الكهرباء أدت إلى إلحاق أضرار مادية فيها.



ويستهدف تنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية البنى التحتية من مدارس ومحطات كهربائية ومشاف ومنازل المواطنين في محاولة منه للتغطية على الخسائر الكبيرة التي مني بها خلال عمليات الجيش العربي السوري على تجمعاتهم خلال الأيام الماضية.

سانا