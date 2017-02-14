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إصابة 3 أشخاص بجروح جراء اعتداءات إرهابية بالقذائف في درعا وريف القنيطرة

أصيب 3 أشخاص بجروح نتيجة اعتداء مجموعات إرهابية منضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة بالقذائف الصاروخية والهاون على حي السحاري في مدينة درعا.

واستهدف الإرهابيين ظهر اليوم منازل المواطنين في حي السحاري بعدد من القذائف الصاروخية والهاون ما تسبب بإصابة 3 اشخاص بجروح ووقوع أضرار مادية في الممتلكات.

وارتقى شهيدان وأصيب 9 أشخاص بجروح أمس الأول جراء اعتداءات المجموعات الإرهابية بالقذائف على حيي المنشية والسحاري في مدينة درعا.

ويعمد الإرهابيون إلى استهداف مدينة درعا بالقذائف وذلك في محاولة يائسة منهم للنيل من صمود الأهالي ودعمهم للجيش العربي السوري في الحرب التي يخوضها ضد الإرهاب التكفيري ولتغطية هزائمه وخسائره أمام الجيش لرفع معنويات إرهابييه.

- وفي وقت سابق استهدف إرهابيو تنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الاسرائيلي بقذائف الهاون بلدة خان أرنبة وقريتي جبا وأيوبا بريف القنيطرة الشرقي.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة القنيطرة  بأن مجموعات إرهابية منتشرة في قرية مسحرة اعتدت على خان ارنبة وجبا وأيوبا بعدد من قذائف الهاون أسفرت عن أضرار مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم الخاصة.

وتنتشر في بعض مناطق ريفي القنيطرة ودمشق مجموعات ارهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الاسرائيلي ويتلقى منه الدعم اللوجستي والتسليحي ويعالج مصابيه في مشافيه.

سانا

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