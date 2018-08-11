إصابة 3 أشخاص بانفجار “حراقة نفط” بدائية في ريف القامشلي

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة جراء انفجار “حراقة نفط” بدائية كانوا يستخدمونها في قرية “ام عظام” التابعة لسيطرة ميليشيا “قسد” بريف القامشلي الجنوبي.

وأفاد مراسل الوطن بالحسكة بأن عمل هذا النوع من “الحراقات البدائية” غير الشرعي في ريف الحسكة يقوم على شراء بعض الأهالي للنفط الخام من حقول النفط التي تسيطر عليها ميليشيا “قسد” كحقول الرميلان وجبسة، واستخراج المشتقات النفطية قبل بيعها.



وإن المشتقات النفطية التي تنتجها هذه الحراقات من النوعية ذات الجودة السيئة، والتي تتسبب بتلف محركات الآليات.



إضافة إلى ذلك فإن استخراج المشتقات النفطية بالطريقة اليدوية يتسبب بانتشار حالات اللشمانيا، وسرطان الجلد في المحافظة.



