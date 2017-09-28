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إصابة 3 أشخاص باستهداف المجموعات الإرهابية حيي الموكامبو والشهباء في حلب بالقذائف

استهدفت المجموعات الإرهابية صباح اليوم حيي الموكامبو والشهباء السكنيين بمدينة حلب بالقذائف الصاروخية ما أدى إلى وقوع إصابات بين المواطنين.إصابة 3 أشخاص باستهداف المجموعات الإرهابية حيي الموكامبو والشهباء في حلب بالقذائف

وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب أن 3 أشخاص بينهم طفلان أصيبوا بجروح متفاوتة جراء إطلاق المجموعات الإرهابية المنتشرة على الأطراف الغربية لمدينة حلب قذائف صاروخية على حيي الموكامبو والشهباء السكنيين.

وأشار المصدر إلى أن الاعتداءات الإرهابية بالقذائف أسفرت عن وقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة والبنى التحتية.

وتنتشر في ريف حلب الجنوبي والغربي مجموعات إرهابية أغلب أفرادها من تنظيم جبهة النصرة إضافة إلى “حركة نور الدين الزنكي” التي ارتكبت العديد من المجازر وقصفت عدة مرات الأحياء السكنية بالغاز السام وتصنفها واشنطن على أنها “معارضة معتدلة”.

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