إصابة 3 أشخاص باستهداف المجموعات الإرهابية حيي الموكامبو والشهباء في حلب بالقذائف

استهدفت المجموعات الإرهابية صباح اليوم حيي الموكامبو والشهباء السكنيين بمدينة حلب بالقذائف الصاروخية ما أدى إلى وقوع إصابات بين المواطنين.

وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب أن 3 أشخاص بينهم طفلان أصيبوا بجروح متفاوتة جراء إطلاق المجموعات الإرهابية المنتشرة على الأطراف الغربية لمدينة حلب قذائف صاروخية على حيي الموكامبو والشهباء السكنيين.