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إصابة 29 مواطنا معظمهم أطفال ونساء جراء إطلاق إرهابيي “داعش” قذائف صاروخية وقنابل على حيي القصور والجورة بدير الزور

أصيب 29 شخصا بجروح بينهم حالات خطرة جراء قصف إرهابيي تنظيم “داعش” بالقذائف الصاروخية والقنابل حيي القصور والجورة بمدينة دير الزور.

وقصف تنظيم ” داعش ” الإرهابي  بالقذائف الصاروخية والقنابل الملقاة من طيارة مسيرة حيي القصور والجورة ما تسبب بإصابة 29 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة معظمهم اطفال ونساء ووقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

وأشار معاون مدير الصحة بدير الزور الدكتور أكرم الجوري الى ان 3 من الجرحى في حالة خطرة حيث تم ادخالهم لغرف العمليات كما قدمت الاسعافات الطبية اللازمة لباقي الجرحى في مشفيي الاسد والعسكري.

ويحاصر إرهابيو “داعش ” آلاف المواطنين في مدينة دير الزور ويستهدفون بالقذائف الأحياء الآمنة في محاولة يائسة للنيل من صمود الأهالي وموقفهم الداعم للجيش في حربه على الإرهاب التكفيري.

سانا 

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