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إصابة 28 شخصا بحادث دهس في نيو أورليانز الأمريكية

أصيب 28 شخصا على الأقل بينهم 12 في حالة حرجة أمس بحادث دهس سيارة حشدا في مهرجان ماردي جرا في نيو أورليانز في ولاية لويزيانا الأمريكية.

ونقلت وسائل اعلامية عن قائد شرطة المدينة مايكل هاريسون قوله: “قام المشتبه به الذي يبدو أنه كان مخمورا بالاصطدام بسيارتين قبل الاتجاه نحو الحشد” مشيرا إلى أن الدلائل الأولى للحادث لا تدل على صلته بعمل إرهابي.

وأكد شهود عيان ان شاحنة رمادية اللون اصطدمت بعدة سيارات قبل أن تتجه نحو الحشد الذي كان يشاهد العرض ويأتي الحادث عقب مقتل شخص واصابة اثنين اخرين بجروح امس فى هايدلبرغ بجنوب المانيا جراء عملية دهس بسيارة وفق ما أفادت الشرطة الألمانية التي أوضحت أن لا دليل على أن هناك عملا “إرهابيا”.

وكالات

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