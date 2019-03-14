إصابة 25 شخصا جراء تدهور حافلة نقل بريف الحسكة

أصيب 25 شخصا جراء تدهور حافلة نقل جماعي على طريق الشدادي مركدا بريف الحسكة الجنوبي تم نقل 16 منهم إلى أحد المشافي الخاصة بمدينة الحسكة.



ووفق مصدر طبي في مشفى الحكمة فإن 16 شخصا وصلوا اليوم إلى قسم الإسعاف ويتم حاليا تقديم الإسعافات الأولية للمصابين مبينا أن الإصابات أغلبها متوسطة وتشمل الكسور والرضوض في مناطق مختلفة وتتم مراقبتهم صحيا وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.



وقالت مصادر أهلية في المنطقة الجنوبية إن الحافلة كانت تقل نحو 30 شخصا كانوا متجهين إلى البادية بقصد البحث عن مادة “الكمأ” التي تنتشر في المنطقة حيث خرجت الحافلة عن مسارها جراء انفجار أحد إطاراتها وهبوطها في أحد الأودية القريبة من قرية علوة الشمساني 20 كم جنوب الشدادي.