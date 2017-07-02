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إصابة 25 شخصا إثر إطلاق نار بملهى ليلى في ولاية أركنساس

أصيب 25 شخصاً اثر اطلاق نار بملهى ليلي في مدينة ليتل روك بولاية أركنساس الأمريكية أمس.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن الشرطة الأمريكية قولها أن 25 شخصا أصيبوا بجروح في إطلاق نار خلال حفلة بملهى باور الترا لونج الليلي جراء خلاف نشب بين رواد الملهى مضيفة أن “العديد من الأشخاص كانوا متورطين في إطلاق النار وأن الحادث غير مرتبط بنشاط إرهابي على الأرجح.

وطوقت الشرطة المنطقة وقامت بجمع الأدلة من داخل وخارج الملهى.

ويأتي الحادث  بعد مرور أسبوع على حادث إطلاق نار مماثل في ليتل روك دون وجود أي دليل على ارتباط الحادثين.

وقال المسؤول المحلي آسا هتشينسون في بيان إن الجرائم تتزايد في ليتل روك وللأسف فإن المنطقة تشهد بين الحين والآخر حوادث إطلاق نار”.

وتعتبر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة أمراً شائعا نظرا لانتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي وحق حيازة السلاح بموجب الدستور حيث قتل شخص وأصيب ستة آخرون في إطلاق نار خلال حفلة في جونسبورو باركنساس شمال شرق ليتل روك في أيار الماضي.

وكاالات

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