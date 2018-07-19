إصابة 22 عسكرياً أمريكياً في ولاية كاليفورنيا

أصيب 22 عسكريا أمريكيا خلال تدريب سنوي لجنود جيش الاحتياط والحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم قاعدة الجيش الأمريكي في ولاية كاليفورنيا “إن 22 شخصا أصيبوا بعدما تسبب الهواء المندفع من مروحة طائرة هليكوبتر من طراز يو إتش60 بلاك هوك لدى هبوطها في انهيار الخيمة بقاعدة فورت هانتر ليجيت بمقاطعة مونتيري شمال غرب لوس انجلوس”.

وأشار المتحدث إلى أن أربعة من المصابين نقلوا إلى مستشفيات لكن أغلب الإصابات طفيفة وتم علاجها في الموقع.

ويشارك في التدريب نحو 8 آلاف جندي من الحرس الوطني الأمريكي والقوات الكندية.